«Волгограднефтемаш» поставит оборудование для «ВПК-Ойл»

В ОАО «Волгограднефтемаш» продолжается отгрузка крупногабаритного оборудования, изготовленного по заказу компании «ВПК-Ойл» для установки гидроочистки дизельного топлива, строящейся на Коченевском НПЗ в рамках реализации проекта модернизации производства. В конце ноября в Новосибирск железнодорожным транспортом отправлена отпарная колонна длиной 28 метров. Для данной установки по выпуску дизтоплива «Евро-5» Волгограднефтемаш изготавливает весь комплект основного технологического оборудования: колонну, реактор, сепараторы, теплообменники, емкости, фильтры, подогреватели - всего более 30 аппаратов. Часть оборудования уже доставлена заказчику. Остальные аппараты по данному заказу будут отправлены до конца текущего года.

По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»



