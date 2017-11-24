ПКТБА рассказал об участии в выставке ADIPEC 2017

С 13 по 16 ноября 2017 г. в Национальном выставочном центре Абу-Даби проходила XX-я Международная Нефтегазовая Выставка и Конференция ADIPEC 2017. Масштабное мероприятие собрало более 2200 компаний-экспонентов и порядка 100000 специалистов из более 125 стран на площади 135000 кв. м. В конференциях ADIPEC 2017 приняли участие более 900 докладчиков и около 10000 делегатов. В российском павильоне под эгидой РЭЦ площадью почти 600 кв. м выставочные экспозиции представили более 32 крупнейших нефтегазовых компаний России, включая компанию REVALVE (бренд ПКТБА).

В этом году на стенде компании REVALVE гости выставки могли увидеть:

· С-5-500/250 – стенд для гидравлических и пневматических испытаний запорной арматуры DN 50…500 мм;

· МР-PCV – мобильная платформа для пневматических и гидравлических испытаний пружинных предохранительных клапанов;

· D-14 – переносная измерительная система для определения давления начала открытия предохранительных клапанов без демонтажа с места эксплуатации и протоколирования результатов испытаний.

Специалисты компании успешно провели презентацию обновленного функционала и рассказали о расширенных технических возможностях мобильной платформы MP-PCV. Благодаря применению современных конструктивных решений при проведении испытаний оборудованием производства REVALVE обеспечиваются требования следующих стандартов:

• API RP 576;

• ISO 4126-1;

• ASME BPVC Section VIII;

• ASME PTC 25;

• API RP 2000;

• ГОСТ 3325 7;

• ИПКМ-2005.

Оборудование производства REVALVE повышает общую безопасность производственного процесса и сохраняет стабильное качество проведения работ, что подтверждается многолетним сотрудничеством с компаниями России и дальнего Зарубежья.

По материалам пресс-службы «ПКТБА»



