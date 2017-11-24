«ПромАрм» отгрузил затвор для Томь-Усинской ГРЭС

В сентябре 2017 года компанией ООО «ПромАрм» для нужд Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» был изготовлен и отгружен затвор дисковый с тройным эксцентриситетом ПА946.1200.10-02П DN1200 мм (корпус-углеродистая сталь, диск-нержавеющая сталь, уплотнение-металл по металлу, под приварку) в комплекте с электроприводом. Перед отгрузкой данный затвор успешно прошел все необходимые испытания, электропривод установлен и настроен. Томь-Усинская ГРЭС – самая крупная по установленной электрической мощности станция Кемеровской области, которая способна обеспечить электроэнергией такой громадный город, как Новокузнецк, со всеми его промышленными предприятиями и социальной инфраструктурой.

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



