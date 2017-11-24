«Энерготехномаш» представил продукцию во Вьетнаме

С 20 по 23 ноября 2017 года в Социалистической Республике Вьетнам проходили рабочие встречи Делегации Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко с представителями комитетов провинции Куангнинь по вопросам сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных проектов.

Директор завода «Энерготехномаш» Василий Валерьевич Горбунов в составе Делегации принял участие в рабочих встречах с представителями компаний VESC (Ассоциация развития энергетики Вьетнама), VINAPACO (целлюлозно-бумажная корпорация). На встрече состоялась презентация технических возможностей «Энерготехномаш» и выпускаемой предприятием продукции. Напомним, завод производит регуляторы давления, регулирующие клапаны, задвижки, шаровые краны и другую трубопроводную арматуру и оборудование.

По материалам пресс-службы «Энерготехномаш»



