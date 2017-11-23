ТМК ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2017»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) традиционно приняла участие в 23-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2017», проходившей с 14 по 17 ноября во Всероссийском выставочном центре в Москве. Главным событием стала традиционная встреча с региональными торговыми партнерами. Исполнительный директор — первый заместитель генерального директора ТМК Владимир Оборский объявил об обновлении концепции дилерской сети компании. В частности, в следующем году интересы ТМК на региональных рынках России и стран СНГ будут представлять 86 металлоторговых компаний против 103 в этом году. Сокращение количества дилеров связано с изменением корпоративной стратегии на спотовом рынке и с переориентацией на электронную торговую площадку TMK eTrade.

В рамках выставки ТМК и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и освоение на предприятиях ТМК технологий производства новых эксклюзивных марок сталей и труб повышенной коррозионной стойкости различного назначения.

ТМК также вручила свидетельства на стипендии им. Александра Дмитриевича Дейнеко трём студентам Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» за успехи в учебе и исследовательской деятельности. Стипендия была учреждена компанией в 2003 году для поддержки и поощрения наиболее талантливых студентов старших курсов дневного отделения МИСиС.

На стенде ТМК можно было ознакомиться с историей и текущей деятельностью компании, а также с выпускаемой трубной продукцией и премиальными резьбовыми соединениями TMK UP. Руководители и специалисты ТМК приняли активное участие в мероприятиях деловой программы металлургического форума: конференциях, круглых столах, семинарах и совещаниях.

По итогам конкурсов в рамках «Металл-Экспо’2017» ТМК стала обладателем ряда престижных наград. Электронная торговая площадка ТМК признана «Лучшим интернет-проектом России» в номинации «Сервис», где оценивалось удобство сайта для работы клиентов. В конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ» корпоративный web-журнал YourTube стал победителем среди изданий трубных холдингов. Также ТМК стала обладателем премии «Лучшая сбытовая сеть России» в номинации «Лучшая специализированная сбытовая сеть». Стенд ТМК получил высокую оценку организаторов, компанию наградили кубком «За лучшую экспозицию» и дипломом за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг.

В крупнейшей металлургической выставке России и СНГ приняли участие 550 компаний из 32 стран мира, её посетили свыше 30 тыс. человек.

По материалам пресс-службы ТМК



