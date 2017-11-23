«НПО Флейм» стало призером конкурса малого и среднего бизнеса в сфере производства в ЛО

В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого 20 ноября подвели итоги областных конкурсов на лучшее ведение бизнеса в сфере производства, сообщает пресс-служба Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства. В конкурсах приняли участие 20 малых и средних предприятий производственной сферы Ленинградской области.

Победителем конкурса «Лучший в среднем бизнесе в сфере производства» стало ООО «Мегаполис» из поселка Красный Бор Тосненского района Ленобласти, которое производит строительные металлические конструкции и изделия. На втором месте - ЗАО «НПО Флейм» из поселка Бугры Всеволожского района, компания занимается производством трубопроводной арматуры для тепловых электростанций. Третье место - у ООО «НТЛ упаковка» из поселка Лесогорский Выборгского района, компания предлагает комплексные решения по производству высококачественных упаковочных материалов.

Победителем конкурса «Лучший в малом бизнесе в сфере производства» стал Сясьстройский хлебозавод. Второе место досталось производителю лакокрасочной продукции ООО «НПК Палитра» из поселка Рахья Всеволожского района. На третьем месте - производитель светодиодных светильников ООО «Норд инвест» из Киришей. Победители конкурсов получат от правительства Ленинградской области денежные гранты в форме субсидий. На эти цели в 2017 году из областного бюджета направили миллион рублей.

Напомним, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области до 27 ноября ждет заявок на конкурс для стартапов «Лучшая идея для бизнеса», до 5 декабря - на участие в конкурсах «Лучший в малом бизнесе в сфере услуг», «Лучший в среднем бизнесе в сфере услуг» и «Лучший в социальном предпринимательстве». На конкурс «Лучшее предприятие в сфере народных, художественных промыслов и ремесел» заявки принимаются до 12 декабря.

По материалам пресс-службы Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства



