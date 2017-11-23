СП «Атомэнергомаша» и GE изготовит турбины для АЭС «Аккую»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Компания «Турбинные технологии ААЭМ» (совместное предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО «Атомэнергомаш» и General Electric) заключила договор с Alstom Power Systems (принадлежит американской General Electric) на изготовление основного оборудования паротурбинной установки для машинного зала четырех будущих энергоблоков АЭС «Аккую», которая будет построена в Турции с участием России.

О том, что Alstom Power Systems поставит турбины для АЭС «Аккую», РИА Новости сообщило в сентябре нынешнего года. Речь идет о поставках оборудования комплектной паротурбинной установки для машинного зала всех четырех будущих энергоблоков АЭС «Аккую». Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Alstom Power Systems изготовит паровые турбины Arabelle, которые обеспечивают повышение экономичности и надежности производства электроэнергии на АЭС, снижение совокупных расходов на строительство и эксплуатацию атомной станции, а также снятие ограничений на дальнейшее повышение единичной мощности энергоблоков. Поставка оборудования должна осуществляться ежегодно с 2021 по 2024 год исходя из графика строительства каждого энергоблока.

Как следует из конкурсной документации, начало изготовления оборудования для первой очереди АЭС «Аккую» (энергоблоки №№1 и 2) предварительно намечено на май 2018 года. Проектная компания «Аккую Нуклеар» (заказчик строительства и владелец АЭС «Аккую») для обеспечения работ планирует привлечь заемное финансирование под гарантии и/или страховое покрытие экспортных кредитных агентств (финансирование с покрытием ЭКА), а Alstom Power Systems должна будет оказать содействие «Аккую Нуклеар» в получении такого заемного финансирования объеме не менее 85% от цены оборудования. Также сообщалось, что на первой очереди АЭС «Аккую» планируется использовать турбогенераторы, ранее изготовленные для Балтийской АЭС (проектом этой атомной станции предусмотрено использование турбин Arabelle, в настоящее время строительство БалтАЭС в Калининградской области заморожено).

СП «Турбинные технологии ААЭМ» было создано в 2007 году для комплектации машинных залов АЭС российского дизайна. «Контракт на изготовление оборудования турбоустановки и вспомогательных систем для АЭС «Аккую» является очень важным этапом в развитии совместного предприятия, а также в укреплении долгосрочного сотрудничества между АЭМ и GE

как акционеров и участников этого стратегического проекта», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме «Атомэкспо-2017» в Москве госкорпорация «Росатом» подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал «Аккую Нуклеар». Турецкий консорциум претендует на 49% в «Аккую Нуклеар». Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

По материалам РИА Новости



