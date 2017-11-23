Danfoss представит цифровые разработки на SPS IPC в Нюрнберге

С 28 по 30 ноября 2017 г. в городе Нюрнберг (Германия) пройдет конференция и выставка SPS/IPC/Drives 2017. На ведущем мировом форуме по электронной автоматизации процессов производства и управления Danfoss A/S представит инновационные решения и цифровые инструменты в области приводной техники. Каждая новинка делает промышленные решения более надежными, прозрачными и простыми на протяжении всего жизненного цикла. Разработчики компании предлагают широкий спектр приложений – от программ для смартфонов до подключения к веб-серверу и интеграции с облаком. Среди новинок Danfoss Drives - инструменты для упрощения инженерной и системной интеграции, например, для расчета энергоэффективности и гармоник. Приложение по проектированию дает возможность создавать решения для управления и подключать низко- и средневольтные приводы, соответствующие потребностям. Помимо независимости от двигателя и промышленной шины, гарантируется максимальная гибкость для пользователя при сервисе IoT. Портфель Danfoss FlexMotion с

централизованными, децентрализованными и многоосевыми сервоприводами упрощает разработку проектов благодаря масштабируемости и комплексному программированию.

Новые приложения помогают диагностировать проблемы, предоставляют исчерпывающую информацию в случае сбоя для быстрого ремонта или рекомендуют обратиться к ближайшему сервисному партнеру. Решение по диспетчеризации обеспечивает мониторинг и анализ данных о работе систем, позволяет на ранней стадии исправить ошибки в работе приводов. Модульная сервисная программа DrivePro®, в частности, обеспечивает клиентам необходимый уровень безопасности – в соответствии с индивидуальными потребностями.

Компания приглашает партнеров, разработчиков и поставщиков технологий посетить стенд 318 в зале №3.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



