Группа ЧТПЗ запустила в производство длинномерные нержавеющие трубы

Группа ЧТПЗ освоила новый сортамент длинномерных труб из нержавеющей хромоникелевой стали диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной от 18 до 20,3 метров. Производство налажено на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Первая партия труб общей длиной 24 тысяч метров поставлена потребителю. Освоение нового вида продукции стало возможным благодаря модернизации трубоволочильного производства ПНТЗ, в рамках которой в 2016 году на предприятии введены в эксплуатацию высокотехнологичные стан холодной прокатки ХПТ 10-45 и линия отделки труб. Общий объем инвестиций в модернизацию составил около 200 млн рублей.

«Группа ЧТПЗ непрерывно ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с разработкой новых видов продукции, совершенствованием существующих технологий производства труб. В 2017 году на предприятиях трубного дивизиона освоено несколько десятков видов продукции, востребованных рынком», – отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Длинномерные нержавеющие трубы применяются преимущественно для изготовления теплообменного оборудования в нефтехимическом машиностроении. Доставка продукции осуществляется специальным длинномерным автомобильным транспортом. По итогам 9 месяцев 2017 года доля Группы ЧТПЗ в отгрузках нержавеющих холоднодеформированных труб на российский рынок составила около 40%.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



