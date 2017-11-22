Курганский центр испытаний арматуры признали на федеральном уровне

Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры внесен в реестр Федеральной службы по аккредитации. Теперь сертификаты, которые центр выдает зауральским предприятиям, будут подтверждать годность продукции и ее соответствие стандартам качества крупнейших компаний. Это позволит зауральским заводам выйти на новые рынки сбыта, сообщили в региональном департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики. Сейчас испытательная лаборатория готовит пакет документов для получения аккредитации в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Это даст право центру испытаний реализовать совместный с «Росатомом» проект по формированию электронных паспортов изделий трубопроводной арматуры.

По материалам портала «Область 45»



