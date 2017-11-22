АК «Фобос» стал лауреатом программы «100 лучших товаров России»

16.11.2017 года ЗАО «АК «Фобос» в результате экспертизы на федеральном уровне получило Диплом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения по изделиям «Краны шаровые Фобос (ФБ39)». Конкурс реализуется на постоянной основе в формате общественно-государственного партнерства, его результаты могут быть использованы товаропроизводителями и учтены при участии их на соискание «Премии Правительства РФ в области качества».

По материалам пресс-службы ЗАО АК «Фобос»



