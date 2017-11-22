«СПЛАВ» ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ «ТАТНЕФТИ»

В ноябре состоялась инспекция производственных мощностей Корпорации «Сплав», в которой участвовали представители одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть». По результатам инспекции «Сплав» признан полностью соответствующим всем требованиям, которые «Татнефть» предъявляет к своим поставщикам. Данные мероприятия проводились в рамках действующего договора на производство и поставку партии компенсаторов для применения их в строительстве 3-ей очереди комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» в городе Нижнекамске республики Татарстан. Партнеры «Сплава» прибыли в Великий Новгород, чтобы лично убедиться в высоком качестве продукции Корпорации.

Наталья Замахина, начальник управления по продажам сильфонов и компенсаторов, отмечает: «Крупные компании с которыми мы работаем, в том числе и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, очень серьезно относятся к выбору поставщиков. Мы завод-производитель «полного цикла», регулярно подвергаемся различным инспекциям и техническим проверкам и готовы в любой момент, по требованию Заказчика, представить свои мощности и процесс изготовления оборудования, тем более, что нам есть что показать. Для «Татнефти» изготовлены компенсаторы трех разных типов и диаметров, специально разработанных в соответствии с проектной документацией. Представители оценили производственные мощности Корпорации, задействованные при изготовлении продукции для «Татнефти», от кузнечно-прессового цеха и цеха механообработки до сборочного производства, приняли участие в приемо-сдаточных испытаниях».

В данный момент продукция полностью укомплектована и готова к поставке на объект, которая состоится в ближайшее время.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



