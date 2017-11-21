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ТМК ОТКРЫЛА КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТМК2U

21 ноября, 2017 10

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, торжественно открыла собственный Корпоративный университет. В церемонии приняли участие члены Совета директоров и топ-менеджмент компании, а также победители 13-ой Молодежной научно-практической конференции ТМК. Президентом и научным руководителем университета стал директор РосНИТИ, доктор технических наук Игорь Пышминцев, директором назначена Елена Позолотина – директор дирекции проектов развития персонала ТМК.

Корпоративный университет ТМК2U будет использовать классические и современные подходы по подготовке высококвалифицированных кадров. Он будет опираться в своей работе на пять учебных центров, расположенных на российских и зарубежных производственных площадках компании. Кампусом Корпоративного университета станет научно-технический центр в Сколково, строительство которого планируется завершить в 2018 году. Благодаря единой электронной образовательной платформе и дистанционным формам обучения, непрерывно повышать свои компетенции смогут сотрудники всех уровней и всех дивизионов ТМК. Сервисы будут работать непрерывно, что позволит организовывать обучение вне зависимости от того, в каком часовом поясе находятся предприятия компании.

В настоящее время Корпоративный университет наращивает пул образовательных программ. За 2018 год планируется разработать до 30 новых корпоративных программ. Основные направления образовательной деятельности университета — техника и технологии, управление и бизнес-образование, а также программы подготовки для сбытовых подразделений. Ожидается, что ежегодно очное обучение будут проходить до 4 тыс. сотрудников, по дистанционным программам — до 25 тыс. Корпоративный университет ТМК не является альтернативой высшему или среднему профессиональному образованию. Это эффективный инструмент формирования единого информационного пространства для сотрудников компании, а также центр научных знаний.

Одно из перспективных направлений — создание на базе университета независимого центра оценки квалификаций, который будет осуществлять контроль уровня компетенций персонала и соответствие их профессиональным стандартам. «Сегодня важный день для ТМК – это результат многолетней работы. Мы сумели объединить методологию и лучшие практики, которые существуют на всех производственных площадках компании, во всех дивизионах: и в Российской Федерации, и в американском, европейском, ближневосточном дивизионах, создать единую методологическую платформу и в интерактивном режиме начать обмен информацией. Вводятся единые стандарты компетенций по различным профессиям с упором на три важнейших направления: сбыт продукции, общение с нашими заказчиками, которое включает не только

продажи, но и технологическое развитие, и совместную деятельность по разработке новой продукции. Это будет большой прорыв и в плане объединения творческого потенциала всех заводов», — прокомментировал Дмитрий Пумпянский.

По словам члена Совета директоров ТМК, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, Корпоративный университет – это веление времени. «Без такого рода образовательных технологий сейчас динамично развивающаяся высокотехнологичная компания, какой является ТМК, уже не может существовать. Поэтому это своевременное явление, и скоро мы начнем оценивать отдачу от этого проекта в прибыли компании, в технологиях и в экономии по времени по подготовке нужных специалистов», - подчеркнул Александр Шохин.

По материалам пресс-службы ТМК


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