«АБС ЗЭиМ Автоматизация» открыл форум «Стратегия и практика успешного бизнеса»

На предприятии группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» состоялось открытие и прошла пленарная часть XIII Межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященного Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. В мероприятии принимали участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин. В состав Президиума Форума вошел Генеральный директор ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Юрий Сушко. В ходе мероприятия руководитель региона выразил признательность работникам предприятий и организаций республики за активное внедрение современных систем менеджмента качества и подтверждение качества товаров, произведенных на чувашской земле, и пожелал участникам творческой продуктивной работы.

Помимо этого во время пленарной части Форума были объявлены имена лауреатов республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики» и Всероссийской Программы – конкурса «100 лучших товаров России». По итогам 2016 года Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали устройства безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа УБПВД, производства предприятия ОАО «ВНИИР», входящего в группу компаний «АБС Электро». Годом ранее аналогичной награды удостоился высоковольтный преобразователь частоты серии ABS-DRIVE, производства ОАО «ВНИИР».

Соблюдение высоких стандартов производства и постоянный контроль качества выпускаемой продукции – неизменно одни из важнейших принципов работы группы компаний «АБС Электро». Ежегодно на всех предприятиях группы проводится как внутренний, так и внешний аудит системы менеджмента качества.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



