«ИЖНЕФТЕМАШ» ПРОВЕЛ ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН

На месторождении «Удмуртнефти» успешно завершены опытно-промысловые испытания станций управления установками электроцентробежных насосов ИНМ-3-ЧР. Опытная эксплуатация подтвердила, что изготовленные на «Ижнефтемаше» (входит в ГК «Римера») станции управления полностью соответствуют единым техническим требованиям ЕТТ-6 компании «Роснефть».

Станция управления установками электроцентробежных насосов (СУ УЭЦН) ИНМ-3-ЧР проходила опытно-промысловые испытания с июля 2016 года на Котовском месторождении «Удмуртнефти» (работает под управлением НК «Роснефть» и Sinopec). Результаты испытаний подтвердили соответствие оборудования требованиям заказчика по необходимой производительности электроцентробежных насосов, удобству в эксплуатации и бесперебойной работе в различных режимах пуска и регулирования частоты вращения вала электродвигателя.

Станции управления установками электроцентробежных насосов ИНМ-3-ЧР с преобразователем частоты предназначены для управления насосом и электродвигателем. СУ УЭЦН оснащены встроенным выходным фильтром и новым программным обеспечением. »За 9 месяцев 2017 года

«Ижнефтемаш» поставил различным заказчикам более 110 готовых станций управления, а их доля в структуре продаж предприятия составила 6%. Соответствие станций управления ИНМ-3-ЧР требованиям ЕТТ-6 открывает широкие возможности для дальнейшего развития этого производственного направления, – отмечает исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин. Сейчас на «Ижнефтемаше» освоено серийное производство четырех модификаций СУ УЭЦН с рабочим током 250А, 400А, 630А и 800А. Предприятие планирует расширить продуктовую линейку и разработать оборудование на 1 000А.

По материалам пресс-службы компании «Римера»



