ОМК приняла участие в Неделе металлов в Москве

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) приняла участие в Неделе металлов в Москве. В рамках этого мероприятия компания была удостоена девяти наград в различных номинациях. Это рекордный показатель за все время участия ОМК в главном металлургическом событии года.

Программу деловых мероприятий 13 ноября открыла 20-я Международная конференция «Российский рынок металлов». С 14 по 17 ноября в Москве прошла 23-я международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2017». На корпоративном стенде ОМК представители коммерческого направления компании и предприятий вели переговоры с партнёрами и встречались с клиентами. Стенд компании отличался от эстетики современных выставочных площадок промышленных компаний. Он был представлен в стилистике юбилейного для ОМК года – Года интеллектуальной металлургии – в виде библиотеки. Гости стенда отметили, что такое

оформление их приятно удивило и напомнило о том, что в основе их профессиональных успехов лежат, прежде всего, знания. Стенд ОМК был отмечен наградой за лучшую экспозицию. На стенде ОМК 14 ноября состоялась презентация книги «Железная логика России». Это издание об истории страны и отечественной металлургии, выпущенное ОМК к 260-летию Выксунского металлургического завода. Также посетители экспозиции могли ознакомиться с электронной версией шеститомной энциклопедии «Металлургия и время» — уникального издательского проекта ОМК и НИТУ «МИСиС».

ОМК приняла участие и была отмечена призами в большинстве конкурсных мероприятий в рамках «Металл-Экспо’2017». Так, ОМК и Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область) были награждены золотой медалью за разработку и освоение производства инновационных колёс из стали марки «Т» низконапряжённой конструкции для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс. ВМЗ получил серебряную медаль за разработку и освоение производства рулонного проката и обсадных труб из него диаметром 140-245 мм из стали группы прочности К55 в электросварном исполнении. Также ОМК была отмечена золотой медалью лауреата выставки «Металл-Экспо» за подготовку и издание книги «Железная логика России».

Корпоративный журнал «ОМК Команда» стал победителем конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ трубных холдингов». Жюри конкурса оценило обновлённый формат и качество корпоративного издания. Представители компании в рамках конференции «Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли России и стран СНГ» представили свой опыт в данной сфере.

Корпоративный фильм ОМК «Ценность металла» получил Гран-при конкурса за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли «Metal-Vision’2017» и высшие награды в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучшая режиссура». «Фильмом года» была названа документальная лента «Железная хроника России», подготовленная специально к 25-летнему юбилею компании при участии Леонида Парфенова.

«Выставка «Металл-Экспо» стала настоящим праздником, доброй ежегодной традицией для металлургов. И каждый раз формат выставки становится лучше, а участников и интересных дискуссий – больше. Это значит, что отрасль развивается, компаниям есть что продемонстрировать. Это очень радует», — отметил президент ОМК Владимир Маркин в ходе церемонии официального открытия.

По материалам пресс-службы ОМК