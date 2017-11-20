«Эго Инжиниринг» пополнил запасы расширительных баков Wester

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о пополнении складских запасов ассортимента расширительных баков Wester. Мембранные баки используются для поддержания постоянного давления в системе и компенсации температурного расширения теплоносителя в системах отопления и водоснабжения.

Мембранные баки Wester можно устанавливать в системах водоснабжения и отопления, как в индивидуальных, так и в централизованных сетях коммуникаций. Основные элементы бака – корпус, сделанный из высококачественной стали и эластичная мембрана из материала EPDM. Мембрана делит бак на две части: воздушную, пространство между металлическим корпусом и самой мембранной и внутреннюю полость, где находится рабочая жидкость. Мембрана является сменным элементом, благодаря чему есть возможность быстро и качественно осуществлять ремонт. Мембранные баки Wester – качественный продукт, рассчитанный на долгий срок эксплуатации (до 100 000 циклов). Модельный ряд баков позволяет выбрать необходимый тип продукта, объемом от 8 до 10 000 литров.

Компания «Эго Инжиниринг» является официальным дилером продукции Wester. Мембранные баки, представленные в интернет-магазине egoing.ru, имеют необходимые сертификаты соответствия.

По материалам пресс-службы ООО «Эго Инжиниринг»



