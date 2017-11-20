Danfoss опубликовал запись вебинара по холодильному оборудованию

Запись вебинара «Электронные системы управления холодильным оборудованием Danfoss. Решения для магазиностроения» доступна для просмотра. Запись мероприятия состоит из двух частей. В первой части вы узнаете про электронные компоненты Danfoss и познакомитесь с решениями для магазиностроения и результатами практического применения. Посмотреть первую часть вебинара

Во второй части рассмотрены применяемые в магазиностроении различные алгоритмы управления холодильным оборудованиям - плавающее давление конденсации, оптимизация давления кипения, адаптивный перегрев, управление кантовым подогревом, адаптивная оттайка и др. Посмотреть вторую часть вебинара

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



