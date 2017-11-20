РТМТ ВЫПОЛНИЛ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ГАЗПРОМА»

В июле 2017 года на ООО «РТМТ» был проведен плановый технический аудит представителями ПАО «Газпром». Все обозначенные в процессе аудита замечания и рекомендации были выполнены в установленные сроки. Один из пунктов касался области охраны труда и промышленной безопасности: отделить проведение испытаний трубопроводной арматуры от сборочного участка. Данное решение уже давно зрело в головах руководства ООО «РТМТ», а аудиторы Газпрома ускорили этот процесс. Стенды проведения гидравлических испытаний аккумулировали в один, изолированный от остального производства испытательный участок, с ограничением доступа лиц, не участвующих в проведении испытаний. Конечно потребовался перенос стендов, оборудования, коммуникаций, но обеспечение безопасных условий труда для своих сотрудников, это одна из главных целей политики ООО «РТМТ».

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



