АДЛ ПОПОЛНИЛ НОМЕНКЛАТУРУ ШАРОВЫМИ КРАНАМИ PEKOS С УЛУЧШЕННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Компания АДЛ сообщает о начале поставок шаровых кранов Pekos серий TTT/ТТТG с новым уплотнением — модифицированным PTFE (T), обладающим улучшенными свойствами в сравнении с PTFE + графит (S) либо PTFE + стекловолокно (R). Новые серии кранов TTT/ТТТG поставляются взамен старых серий SSS/SSSG и рассчитаны на более высокую температуру — до 240 °С, а также имеют лучшую зависимость «температура-давление».

На данный момент количество шаровых кранов Pekos TTT/ТТТG на складе АДЛ в Москве значительно увеличено и для заказа уже доступны краны серий:

· TTTG — DN 15–300 в корпусе из углеродистой и нержавеющей стали;

· TTT — DN 15–200 с чугунным корпусом.

Все шаровые краны Pekos по умолчанию имеют ISO фланец для установки приводов, а также присутствует возможность автоматизировать их пневмо- и электроприводами со сроком поставки 1–2 недели. Под заказ возможна поставка улучшенных уплотнений SSS/SSSG c максимальной рабочей температурой до 250 °С. С более подробной информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Трубопроводная арматура промышленного применения» на сайте АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ



