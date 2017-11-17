АДЛ ПРЕДСТАВИЛА НОВИНКИ НА ФОРУМЕ «МОСКВА — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

С 1 по 3 ноября в здании Правительства Москвы проходила конференция и выставка «Москва — энергоэффективный город». Мероприятие посетили более 4000 специалистов из 58 городов России и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках данного форума специалисты компании АДЛ выступили на секционных заседаниях с докладами «Токоизолирующие соединения как элемент системы энергосбережения» и «Повышение уровня энергоэффективности на городских насосных станциях», а также представили образцы трубопроводной арматуры, насосного и электрооборудования на выставочном стенде.

Из новинок на стенде АДЛ были представлены:

· шаровой кран «Бивал» с электроизолирующим соединением и электроизолирующая вставка для блокировки проникания электрического потенциала на подземный трубопровод от бытовых и коммунальных приборов;

· шаровые краны «Бивал» серий КШТ 10 и КШГ 10;

· кран с уменьшенной строительной длиной и др.

Подробнее о новинках и оборудовании, продемонстрированном на выставке, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет - https://youtu.be/99ZqpifCMvU.

По материалам пресс-службы АДЛ



