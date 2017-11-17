Волжский трубный завод и ВНМ поборются за звание «Экспортер года»

Шесть крупных промышленных предприятий Волгоградской области металлургического, машиностроительного и химического комплекса приняли участие в премии «Экспортер года 2016». Конкурс позволяет определить наиболее успешные российские компании, повысить узнаваемость брендов, популяризировать экспортную деятельность в целом.

Как рассказали в облпромторге, металлургическую отрасль представили такие крупные предприятия Волгоградской области, как АО «Волжский трубный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас», ООО «Производственная компания «ДИА». Экспорт волжских труб различного назначения насчитывает сегодня порядка 50 стран дальнего зарубежья, а также стран СНГ. Химическая отрасль региона была представлена предприятиями АО «Волтайр-Пром» — одним из лидеров шинной промышленности и АО «КАУСТИК» — крупнейший завод осуществляет поставку продукции в 30 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. Постоянным участником конкурса также является волгоградское предприятие машиностроительной отрасли ОАО «Волгограднефтемаш», выпускающее импортозамещающую продукцию для российских компаний. Основные виды продукции завода — реакторы, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы и трубопроводная арматура.

Официальное объявление и награждение победителей премии состоится 24 ноября 2017 года в Москве на V Международном экспортном форуме «Сделано в России»

По материалам пресс-службы Администрации Волгоградской области



