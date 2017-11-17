Хроники XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в конференц-залах отеля «Park Inn Прибалтийская» прошел XIII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

По традиции работу форума открыла панельная дискуссия «Нормативное регулирование, информационные технологии и современные стройматериалы – как пути повышения энергоэффективности объектов капитального строительства в России», модератором которой выступил президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель Оргкомитета конгресса Владимир Пехтин.





Три тематических блока мероприятия – «Нормативная база внедрения энергоэффективных технологий», «Практика внедрения энергосберегающих решений. Применение информационных технологий для повышения энергоэффективности» и «Экспертиза, госстройконтроль и сертификация как современные инструменты внедрения и применения энергосберегающих технологий» - включили наиболее актуальные и интересные вопросы, касающиеся повышения энергоэффективности и продвижения инновационных технологий.

В обсуждении тем панельной дискуссии приняли участие вице-президент, координатор по СЗФО НОЭ и НОПРИЗ Александр Гримитлин, директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и социального развития» Министерства труда и социальной защиты РФ Ирина Волошина, генеральный директор консорциума ЛОГИКА ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин, заместитель директора по развитию ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Бойцов, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов, президент Группы компаний ООО «ННЭ» Александр Орт, уполномоченный представитель по СЗФО ФАУ «РосКапСтрой» Сергей Зимин и исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО» Александр Квашнин. В ходе панельной дискуссии Владимир Пехтин наградил партнеров конгресса и победителей Поощрительной программы, действующей для участников электронной регистрации.





Также с приветственными словами к участникам форума обратились вице-президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Антон Мороз и вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Алексей Воронцов, а член президиума Научно-экспертного совета при Рабочей группе по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководителя Отделения НЭС по Северо-Западному федеральному округу Владислав Озорин вручил Грамоты от Совета Федерации.





По завершении панельной дискуссии состоялась церемония открытия V – юбилейной – выставки «Энергоэффективность. XXI век». Красную ленточку в этом году перерезали президент НОЭ Владимир Пехтин, вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов и ответственный секретарь Оргкомитета конгресса, вице-президент НОЭ и НОПРИЗ Александр Гримитлин.





В экспозиции выставки приняли участие АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «Арктос», ООО «Сервоприводы Белимо Руссия», АО «ВЗЛЕТ», АО «Фирма «Изотерм», ООО «Керапласт», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПОЭНЕРГОМОНТАЖ, ООО «Муфты НСК», ООО «ОУМАН», АО «Синто», АО «Теплоконтроль», ООО «Термотроник», компания FlaktGroup и представительство ООО «Фресе Евразия».

Вторая половина деловой программы первого дня конгресса была отдана секционной работе. В рамках форума прошли 5 секций: «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности», «Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения», «Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения» и «Качественная высокотехнологичная продукция отечественного производства. Эффективность внедрения в проекты и надежность эксплуатации на промышленных объектах».

Также в первый день форума стартовала научно-практическая конференция «Коммерческий учет энергоносителей», которая продолжит свою работу и во второй день работы конгресса. В завершение отметим, что мероприятия первого дня деловой программы XIII Международного конгресса посетили более 650 человек! Следующий конгресс пройдет в рамках выставки «Мир Климата» в Москве с 27 февраля по 2 марта 2018 года. До встречи!

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» прошел 15 ноября 2017 года в отеле «Park Inn Прибалтийская». Организаторами форума выступили: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и Консорциум ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Сайт конгресса: www.ee21.ru

По материалам организаторов