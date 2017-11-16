Почему в России растет число аварийных водопроводов

Протяженность ветхих водопроводных сетей в России в сентябре достигла 194 тыс. км. Это почти на 10 тыс. км больше, чем в том же месяце прошлого года. В Минстрое объясняют динамику тем, что регионы занялись обследованием сетей. Однако эксперты сферы ЖКХ сходятся во мнении, что доля обновляемых водопроводных систем ничтожна по сравнению с тем, сколько труб ежегодно приходит в негодность. Это ведет к многочисленным авариям и снижению качества воды в кранах. Глава Минстроя России Михаил Мень рассказал «Известиям», что доля сетей, нуждающихся в замене, действительно весьма высока, так как основная часть водопроводов строилась в середине

XX века. Но главный показатель состояния городской инфраструктуры — это количество аварий, и оно неуклонно снижается, отметил министр.

— Мы видим, что с 1995 года аварий стало вдвое меньше. Притом что протяженность водопроводов увеличилась на 70 тыс. км, — сказал Михаил Мень. — Качество коммунальных услуг растет, что доказывает статистика снижения аварийности и рост оценки качества ЖКХ самими потребителями.

По данным Минстроя, за 2016 год в России произошло 74,5 тыс. аварий на водопроводе. Министр привел экспертную оценку, по которой для поддержания инфраструктуры в нормальном состоянии необходимо инвестировать в нее порядка 500 млрд рублей ежегодно на протяжении приблизительно пяти лет.

— Вкладывать такие средства из бюджета не представляется возможным. Поэтому правительством было принято решение о создании условий для привлечения в эту отрасль частного бизнеса, — сказал министр.

Чтобы сделать ЖКХ интересным для бизнесменов, не жертвуя надежностью услуг и не завышая тарифы, последние несколько лет заключаются концессионные соглашения. По ним объекты ЖКХ передаются частным инвесторам, которые обеспечивают модернизацию, но инфраструктура остается в собственности государства. Оно же гарантирует формулу тарифа и, соответственно, объем выручки. По данным Минстроя, на 1 июля 2017 года в России реализуется 1676 концессионных соглашений, объем частных инвестиций в ЖКХ по ним составляет 194,8 млрд рублей.

Однако, по мнению исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Светланы Разворотневой, сфера ЖКХ находится в таком состоянии, что она не очень интересна новым инвесторам.

— Износ коммунальной системы составляет от 60% до 80%. Наиболее критична ситуация в системе водоснабжения и водоотведения. Больше половины водоканалов на сегодняшний день — банкроты, — рассказала «Известиям» Светлана Разворотнева.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась в связи с тем, что тарифы на воду не позволяют полностью окупить затраты на содержание водопроводных сетей, не говоря уже об их модернизации. Она отметила, что из сложившейся ситуации есть всего два выхода: либо существенно поднять тарифы, либо обеспечить господдержку сферы водоснабжения и водоотведения. Например, в 2016 году из бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ частично финансировался ряд проектов по реновации систем. В этом году механизм не использовали. Светлана Разворотнева отметила, что изношенность труб влияет и на качество воды в кранах россиян. Как уже писали «Известия», по данным на конец прошлого года из-за старых трубопроводов вода в 47 регионах России не соответствовала требованиям качества и безопасности.

Статистическое снижение аварийности на водопроводных сетях эксперты объясняют по-разному. По мнению руководителя департамента водоподготовки Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгия Самбурского, россияне стали экономнее использовать воду. — В последние 10 лет всё больше граждан и предприятий устанавливают приборы учета. Снижается потребление, водоканалы дают меньше воды, ослабляют давление в водопроводах. Поэтому даже ветхие трубы еще могут послужить какое-то время, и риск аварий уменьшается, — объяснил эксперт.

Завкафедрой водоснабжения, водоотведения, инженерной экологии и химии Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Алексей Васильев снижения количества аварий не заметил.

— У нас в Нижнем Новгороде аварии происходят часто. Сейчас в городе 1,5 тыс. км водопроводных сетей. Чтобы поддерживать их в работоспособном состоянии, ежегодно должно ремонтироваться от 2% до 4% от всей протяженности. Но на самом деле в среднем в год меняется только 0,4%, — отметил эксперт.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор считает, что количество аварий если и сокращается, то только в отчетах чиновников.

— Я периодически общаюсь с работягами, которые ведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, и еще никто из них мне не сказал, что стало меньше аварий, — заявил Игорь Шпектор. — Чудес не бывает. Чем старее трубы, тем больше аварий.

Одна из последних крупных аварий на водопроводе произошла утром 30 октября в Самаре. Без воды на целый день остались жители 78 многоквартирных и 255 частных домов.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



