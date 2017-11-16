НАЛАДЧИК ЧПУ-СТАНКОВ РТМТ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ноября 2017 года на базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» состоялись областные конкурсы профессионального мастерства по профессии «Токарь» и «Наладчик станков с ЧПУ». От ООО «РТМТ» в номинации «Лучший токарь» участвовал Базанов Андрей Викторович, токарь 6 разряда Обособленного подразделения «Курган», а в номинации «Лучший наладчик станков с ЧПУ» первое место занял Денисов Валерий Михайлович, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда ОП «Курган». Предприятие и редакция нашего журнала поздравляет специалиста с заслуженной победой!

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



