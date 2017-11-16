«Эго Инжиниринг» обновил линейку продукции новой партией штуцеров Pro Aqua с накидной гайкой

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о поступлении на склад крупной партии полипропиленовых штуцеров Pro Aqua с накидной гайкой, которые выпускает российский завод «ПРО АКВА». Для покупки в интернет-магазине www.egoing.ru доступны штуцеры с накидной гайкой диаметрами 20, 25 и 32 мм.

Полипропиленовый штуцер Pro Aqua с накидной латунной гайкой предназначен для соединения труб и подключения их к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, штуцер используют для разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95 °С. Материал корпуса штуцера PP-R 100 тип 3, гайка произведена из латуни CW617N. Произведено в соответствии с ГОСТ 32415-2013. Срок службы штуцера 50 лет. Срок гарантии на продукцию завода «ПРО АКВА» составляет 10 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



