Rigamonti представил дешламатор VORTEX

Магнитный дешламатор VORTEX от Officine Rigamonti позволяет устранить механические примеси из теплоносителя, который циркулирует внутри систем искусственного климата. Шлам, который присутствует в теплоносителе оседает на стенках основных компонентов системы, такие как радиаторы, термостатические клапаны, теплообменник котла и т.д., и приводит к уменьшению проходного сечения, в результате чего увеличивается уровень шума, неэффективность и неисправность системы. Металлические примеси могут вызвать локальные явления коррозии.

Дешламатор VORTEX защищает и поддерживает максимальную эффективность всех компонентов присутствующих в системе, путем отделения примесей за счет циклонного эффекта: теплоноситель вращается с высокой скоростью в специальной внутренней камере, благодаря воздействию центробежной силы воды шлам отделяется и собирается в резервуаре дешламатора.

Пропускная способность дешламатора не изменяется в процессе эксплуатации, так как количество накопленного шлама не влияет на производительность устройства. Два мощных неодимовых магнита улавливают примеси металлического происхождения. Магнитный дешламатор VORTEX

может быть установлен в горизонтальном или в вертикальном положении под углом 90°, сохраняя при этом ту же фильтрующую способность.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



