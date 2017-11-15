Danfoss стал владельцем компании Visedo

Принятое решение стало реакцией на растущий спрос на электрические решения для сокращения выбросов и загрязнения окружающей среды, а также повышения эффективности и производительности. Интеграция собственных и приобретенных инновационных технологий обеспечит концерну преимущества на глобальном рынке. «Visedo - отличный пример того, как мы можем сосредоточиться на потребностях клиентов и в то же время укрепить наше предложение, предоставляя все более широкий спектр решений», - отметил Ким Фаузинг, президент и главный исполнительный директор Danfoss. Финская компания производит электрические и гибридные приводы в диапазоне мощностей от 30 до 2000 кВт и является мировым экспертом в области технологий на их

основе для транспортных внедорожных и морских применений. Приобретение включает в себя дочерние предприятия по всему миру, а также проектные и производственные площадки, расположенные в штаб-квартире в Лаппеенранте (Финляндия). В составе концерна Visedo Oy будет интегрирована в бизнес-сегмент Danfoss Power Solutions в соответствии со стратегическим направлением на развитие электрических решений в качестве ключевой компетенции.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



