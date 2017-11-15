ТМК ПРЕДСТАВИЛА НОВИНКУ – ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ С УНИКАЛЬНЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ TMK UP ULTRA GX

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, впервые в России начала производство обсадных труб с уникальным резьбовым соединением TMK UP ULTRA GX. Первая партия была отгружена в адрес дочерней структуры ПАО «Роснефть» — АО «Самаранефтегаз».

Резьбовое соединение TMK UP ULTRA GX полностью соответствует новому стандарту ISO PAS 12835. Этот стандарт устанавливает жёсткие требования к соединениям, применяемым при добыче высоковязкой нефти по методу парогравитационного дренажа (SAGD — Steam Assisted Gravity Drainage), и моделирует термоциклические нагрузки, которым может подвергаться соединение в условиях реальной эксплуатации.

Соединение TMK UP ULTRA GX обладает 100-процентной эффективностью на сжатие и растяжение: прочность соединения равна прочности трубы, что существенно повышает надежность трубной колонны при строительстве сложных профилей скважин.

Соединение также имеет оптимизированный дизайн уплотнения, позволяющий выдерживать избыточную деформацию, сохраняя способность к герметизации при давлении, возникающем в скважинах, предназначенных для термического воздействия на пласт.

«TMK UP ULTRA GX стало очередным подтверждением высокой компетенции нашей компании в производстве премиальной продукции для нефтегазового сектора. Развитие новых инновационных продуктов и максимальная их адаптация не только под конкретных заказчиков, но и индивидуально под те или иные месторождения – часть долгосрочной стратегии ТМК», — прокомментировал заместитель генерального директора ПАО «ТМК» по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.

По материалам пресс-службы ТМК



