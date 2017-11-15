АО «Атомтехэнерго» станет участником форума «АТОМЕКС 2017»

14-16 ноября 2017 г. АО «Атомтехэнерго» примет участие в IX Международном форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2017» в Москве, где в рамках единой выставочной экспозиции АО «Концерн Росэнергоатом» представит оборудование систем технического диагностирования электроприводной арматуры (АТЭ ТС-3000 и АТЭ СД- 10).

Выставочные экспозиции на форуме представят крупнейшие поставщики атомной отрасли, а также госкорпорация «Росатом», концерн «Росэнергоатом», топливная компания «ТВЭЛ», группа компаний ASE, холдинг «Атомэнергомаш» и другие. Основными разделы выставки станут: сооружение сложных промышленных объектов, строительные, пусконаладочные работы; энергетическое машиностроение; трубопроводы, арматура, вентиляционное оборудование, насосы; теплотехническое оборудование; датчики, приборы и аппаратура для неразрушающего контроля материалов и изделий; электротехническое оборудование, кабельная продукция; грузоподъемное оборудование, механизмы; системы безопасности, противопожарное оборудование, средства и огнезащитные материалы; информационные технологии; страхование, консалтинг, аудит. В рамках форума традиционно пройдут демонстрация технологий и оборудования, круглые столы, международная конференция и выставка поставщиков оборудования и услуг для атомной отрасли. Участники смогут поделиться своей закупочной практикой, обсудить актуальные вопросы совершенствования системы закупок и выработать совместные решения по развитию Единого отраслевого стандарта закупок. Участие АО «Атомтехэнерго» в выставке позволит расширить круг клиентов и привлечь новых заказчиков, сформировать межотраслевые контакты и партнерства, провести демонстрацию услуг и оборудования, осуществить целевые переговоры с руководителями и экспертами в атомной отрасли, а также повысить качество закупочных процедур. IX Международная форум-выставка «АТОМЕКС» - это крупнейшая коммуникационная площадка, используемая для демонстрации достижений атомной отрасли, организуемая Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» с 2009 года. За это время в форуме уже приняли участие более 8000 специалистов из 34 стран мира. По итогам 2016 года в работе форума приняли участие 244 компании, более 1960 человек из 16 стран мира, более 60% участников составили представители компаний-поставщиков. АО «Атомтехэнерго» производит средства технического диагностирования трубопроводной арматуры с электроприводом АТЭ ТС-3000 и АТЭ СД- 10. «АТЭ ТС-3000» является широкодиапазонным универсальным устройством, позволяющим проводить испытания практически всего ряда типоразмеров электроприводов, применяемых на АЭС. Устройство «АТЭ СД-10» является высокоточным измерительным прибором и предназначено для контроля технического состояния, электроприводной трубопроводной промышленной арматуры на объектах промышленности и энергетики. АО «Атомтехэнерго» входит в контур управления государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и является дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом». АО «Атомтехэнерго» представлено головным офисом и восемью филиалами, расположенными в Российской Федерации. Шесть филиалов специализируются на выполнении пусконаладочных работ на АЭС, два филиала специализируются на подготовке лицензированного эксплуатационного персонала для АЭС. АО «Атомтехэнерго» выполняет полный комплекс работ и услуг по вводу АЭС в эксплуатацию, включая выполнение всех видов пусконаладочных работ по всей номенклатуре оборудования и систем АЭС.

По материалам портала Energyland



