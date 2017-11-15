«Арматура ГмбХ» стала участником DIAM-2017

Компания «Арматура ГмбХ» приняла участие в выставке DIAM-2017, прошедшей в Бохуме 08-09 ноября. На стенде компании-партнера ROHRSYSTEMTECHNIK была представлена продукция, которую компания поставляет на российский рынок, а именно дисковая арматура для высоких температур (+400С и выше), для специальных сред (чистый кислород, острый пар) и давлений свыше 64 атм. Были проведены переговоры с поставщиками приводной техники (в том числе ЧРП), специальных регуляторов, а также фланцевого крепежа и прокладок на специальные среды. Благодарим всех партнеров и участников выставки за плодотворную работу!

По материалам пресс-службы «Арматура ГмбХ»



