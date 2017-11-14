Дюссельдорф снова станет местом встречи международных экспертов по арматуре и фитингам в 2018 году

VALVE WORLD EXPO 2018 – весь мир производителей и потребителей арматуры снова встречается в Дюссельдорфе с 27 по 29 ноября 2018 года. Выставка, проходящая в Дюссельдорфе в 5 раз, займет залы 3, 4 и 5 выставочного центра. В ее рамках международными специалистами в области арматуры и оборудования, приводов, компрессоров и инженерных услуг, а также издательских центров и компаний-поставщиков программного обеспечения будут продемонстрированы технические достижения и лучшие разработки.

Организаторы выставки ждут более 700 экспонентов из 40 стран, которые заполнят выставочную площадь около 20 000 квадратных метров. В последнем мероприятии в 2016 году приняли участие 12 420 посетителей из 89 стран, подчеркнув высокий уровень интернационализма как среди экспонентов, так и посетителей, а также всемирное значение выставки.

Трубопроводная арматура, приводы, детали трубопроводов, фитинги и новые технологии являются ключевыми технологиями, которые играют важнейшую и незаменимую роль во всех отраслях промышленности. Поэтому выставка привлекает посетителей из самых разных секторов: нефтехимии, нефти и газа, химической промышленности, морских и добычных, пищевых, водных, а также автомобильной промышленности, машиностроения, фармацевтики, медицинской техники и энергетики.

Одновременно с выставкой в зале 4 пройдет конференция VALVE WORLD 2018: в ее рамках состоятся семинары с участием экспертов-докладчиков из разных стран. В зале 5 будет проведено специальное шоу «Саммит насосов» - Pump Summit, где будут представлены новейшие технологии результаты исследований. Более подробную информацию можно найти на сайте www.valveworldexpo.de, а также на сайте www.pumpsummit.de.



