Директор ФРП рассказал о тенденциях и трудностях российского рынка стальных труб

О основных тенденциях и ключевых вызовах на отечественном рынке стальных труб в рамках конференции «Российский рынок металлов» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

В период 2000-2016 гг. российская трубная отрасль совершила технологический прорыв, в результате которого суммарные производственные мощности выросли в 4 раза (до 23 млн т), доля высокотехнологичной продукции сегодня превышает 60%, расширилась география экспорта (более 80 стран мира), износ основных фондов сократился до 40%. Суммарные инвестиции в отрасль составили 470 млрд руб. за 16 лет, что позволило накопить значительный кредитный портфель (около 290 млрд руб.).

По итогам модернизации созданных в России мощностей по производству высокотехнологичных труб оказалось достаточно для обеспечения потребности российской экономики и ЕАЭС. Также решена задача импортозамещения по трубам. В активной стадии находится работа по импортозамещению соединительных деталей трубопроводов, трубопроводной арматуры, насосов и др. Кроме того, разрабатываются новые технологии (импортоопережение), осваивается производство инновационных видов труб, внедряются новые системы управления персоналом и производством (цифровизация).

Сегодня трубные компании в основном сконцентрированы на развитии продукции высоких переделов, повышении доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности модернизируют линии финишной отделки труб, создают мощности по производству труб специализированного назначения, строят научно-исследовательские центры и др.

Сегодня отечественная трубная отрасль столкнулась с рядом трудностей. В частности, резкое снижение спроса на трубы большого диаметра. Решение этой проблемы лежит в ограничении применения труб из обечаек, борьба с фальсификатом из б/у труб, развитие экспорта.

Преодолеть рост цен на материалы для производства труб, а также увеличение прочих затрат трубных предприятий можно при помощи корректировки стоимости трубной продукции для компенсации роста затрат трубных предприятий в 2018 г.

Кроме того, трубные компании столкнулись с недобросовестной конкуренцией при поставках стальных труб на рынок ЕАЭС из Украины и Китая - демпинг и обход действующих в ЕАЭС защитных мер. Для борьбы с демпинговым импортом необходимо инициирование защитных расследований и совершенствование нетарифных инструментов защиты рынка ЕАЭС.

Также важной мерой является повышение технических требований к продукции (стандартизация, сертификация, маркировка, прослеживаемость). Так, удастся справиться с демпингом качества трубной продукции.

По материалам ИИС «Металлоснабжение и сбыт»



