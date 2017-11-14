Продукцией Корпорации «Сплав» оборудована каждая отечественная АЭС

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Сплав» Наталья Орловская рассказала ТАСС о проектах, в которых сейчас участвует компания, кадровой политике и стратегических целях

- Наталья, в следующем году Корпорация "Сплав" отметит свое 40-летие. Какие наиболее знаковые проекты были реализованы за это время?

- Сегодня запорно-предохранительной арматурой, которую мы производим, оборудована каждая российская атомная станция, а также все зарубежные АЭС, которые были построены по российским проектам, - в Индии, Китае, Иране, Болгарии, Венгрии и других странах. В 2016 году мы завершили крупный проект по поставкам трубопроводной арматуры для строительства Тяньваньской АЭС в Китае. Это самый масштабный объект экономического сотрудничества между нашими странами, для строительства четырех энергоблоков которого мы произвели более 18,5 тыс. единиц арматуры. Мы производим и поставляем арматуру для атомной станции "Бушер" в Иране, для АЭС "Пакш" в Венгрии.

- Применяется ли ваша продукция в других отраслях промышленности?

- Наша трубопроводная арматура и оборудование успешно применяются в теплоэнергетике, нефтегазовой и химической промышленности, ракетостроении, железнодорожной сфере. Постоянными заказчиками и потребителями нашей продукции являются такие компании, как "Транснефть", транспортирующая примерно 90% всей добываемой в России нефти, "Уралвагонзавод", входящий в число ведущих производителей железнодорожных вагонов и цистерн, "Газпром", один из мировых лидеров по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, Госкорпорация "Ростех", ведущая разработку, производство и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции как гражданского, так и военного назначения. Кроме того, это компании "Акрон" (один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений), "Иркутскэнерго" (крупнейшая энергетическая компания Сибири) и другие.

Среди заметных проектов, в которых участвовала Корпорация "Сплав" только за последние несколько лет, к примеру, поставка оборудования для ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" в рамках реализации проекта ракетно-космического комплекса "Циклон-4" (космодром Алкантара, Бразилия), производство и поставка арматуры для строительства

и реконструкции производственных мощностей ОАО "Сургутнефтегаз" и так далее. Наши сильфонные компенсаторы использовались при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, а регуляторы давления газа, например, установлены на всех магистральных газопроводах "Газпрома".

- В составе Корпорации "Сплав" работает собственный проектно-конструкторский институт "Атомармпроект". В планах предприятия - расширение линейки продукции?

- Новые отрасли и разработка новых видов продукции - одно из важнейших направлений нашей работы. "Атомармпроект" - многофункциональное объединение, имеющее все необходимое как для разработки новых типов промышленной арматуры, так и для совершенствования существующих конструкций: штат высококвалифицированных конструкторов, испытательные лаборатории, более 45 патентов на изобретения и полезные модели и так далее. Недавно в Москве мы открыли филиал нашего проектно-конструкторского института, что дает нам возможность привлечь в корпорацию самых передовых специалистов отрасли арматуростроения. В задачи нового подразделения входит разработка и развитие новых направлений трубопроводной арматуры для различных сфер промышленности, в том числе развитие и расширение линейки криогенного оборудования - одного из наиболее значимых направлений в производственной политике Корпорации "Сплав".

- Потребуется ли увеличение промышленных мощностей для расширения линейки продукции?

- Сейчас мы реализуем два крупных инвестиционных проекта. Первый - это запуск в работу нового цеха по производству крупногабаритных металлоконструкций. Он будет ориентирован на изготовление продукции - смотровых колодцев для трубопроводов, различных видов нестандартного емкостного и теплообменного оборудования - для крупнейших предприятий отечественной энергетики и нефтегазовой сферы, таких как "Росэнергоатом", "Газпром", "Транснефть". И второй проект - это введение в эксплуатацию цеха по производству комплектующих для одного из предприятий Госкорпорации "Ростех". Оба проекта находятся в завершающей стадии и будут готовы к полноценной работе уже в конце 2017-го - начале 2018 года. Работать с крупнейшими госкорпорациями нам помогает банк-партнер. Мы используем различные финансовые инструменты, в том числе банковские гарантии.

Мы давно работаем с Промсвязьбанком и убедились, что банк готов к гибкому подходу и работе с клиентами в "ручном" индивидуальном режиме, когда того требует ситуация. Для нас такой подход важен, так как банк-партнер - это не только коммерческий потенциал сотрудничества, но и отношение к клиенту, ориентация на результат, стремление к долгосрочным взаимовыгодным отношениям. Поэтому нет сомнений, что наши проекты, о которых я говорила выше, будут реализованы в полном объеме и точно в запланированный срок.

- Вы упомянули кадровую политику предприятия. Что вы можете предложить молодому поколению?

- Одно из важных направлений нашей работы - привлечение студентов и молодых специалистов. Это дает возможность не просто нарастить кадровый потенциал, но и получить специалистов, знающих нашу специфику работы. Ведется активная работа с вузами - как с новгородскими, так и из близлежащих областей. Для молодых профессионалов, желающих связать свою деятельность с машиностроением, "Сплав" - отличная площадка для старта карьеры, которая включает и обучение, и программы профессионального развития.

Мы понимаем, что рост производительности и стабильное положение компании на рынке невозможны без трудового коллектива - наших сотрудников, профессионалов, высококвалифицированных инженеров, конструкторов, представителей рабочих специальностей. Социальная и кадровая политика корпорации направлена на то, чтобы обеспечить "Сплаву" конкурентные преимущества на рынке труда, а нашим работникам - достойный уровень оплаты, социальную защищенность, мотивацию к длительной и эффективной работе в компании, заботу об их здоровье и качественном отдыхе, комфортные и безопасные условиях труда. На предприятии действуют многочисленные корпоративные программы: дополнительная медицинская помощь, экскурсионные поездки, организация летнего отдыха для лучших сотрудников с семьями за счет "Сплава". Мы одно из градообразующих предприятий Великого Новгорода, наш штат - это примерно 1000 работников, почти у каждого есть семьи, и зона нашей ответственности перед этими людьми очень большая.

- Что для вас эффективность и какие стратегические цели поставлены перед предприятием на ближайшие 5-10 лет?

- Для нас эффективность - это, безусловно, и рост производительности за счет внедрения передовых технологий, и повышение рентабельности по EBITDA, которая традиционно используется как показатель операционной эффективности основной деятельности компании. Достижение этих целей должно быть обеспечено не только благодаря существенному росту выручки, но и путем сокращения расходов.

С другой стороны, оценивать эффективность работы предприятия необходимо и в долгосрочной перспективе. Атомная энергетика останется нашим ключевым бизнес-направлением. При этом мы диверсифицируем свою деятельность, отходя от восприятия "Сплава" как арматуростроительного предприятия. "Сплав" - это машиностроительная корпорация, и мы нацеливаем свое развитие в том числе и в сторону совершенно иной продукции. Мы должны стать одним из ключевых игроков с устойчивыми позициями в каждом из целевых рыночных сегментов. Там, где мы уже работаем, мы будем стремиться упрочить и расширить свое присутствие. В новых для нас областях мы нацеливаем свою работу на качественный вход и закрепление на рынке.

По материалам ТАСС



