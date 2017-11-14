В Бангладеш лицензировано строительство АЭС «РУППУР»

Бангладешский орган регулирования атомной энергии (BAERA) 4 ноября 2017 года выдал Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) лицензию на проектирование и сооружение АЭС «Руппур». Этот документ подтверждает безопасность выбранного бангладешской стороной проекта и позволяет приступить к сооружению атомной электростанции «Руппур».

Для АЭС «Руппур» выбран российский проект АЭС с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на Нововоронежской АЭС-2. Первый блок Нововоронежской АЭС-2 сдан в промышленную эксплуатацию, что делает предлагаемый проект референтным. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международные требования безопасности. Проект ВВЭР-1200 Россия предлагаеткак наиболее надежный и экономически выгодный для Бангладеш. Проект АЭС «Руппур» реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты, которая является фундаментальной для всей системы защиты АЭС. Главная черта глубоко эшелонированной защиты основывается на концепции многоуровневой защиты и смягчения последствий гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это гарантирует безопасность окружающей среды, общества и персонала станции.

«Инжиниринговая компания «АСЭ» как генподрядчик сооружения станции выполняет все свои задачи по строительству АЭС «Руппур» в соответствии с графиками. 4 ноября от BAERA получена необходимая лицензия, которая открывает для нас дорогу к полномасштабному развороту работ на площадке сооружения АЭС. На ноябрь 2017 года запланировано начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения, что знаменует начало строительства атомной электростанции», - отметил старший вице-президент по

управлению зарубежными проектами АО ИК «АСЭ» Александр Хазин. Пуск первого блока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго блока – на 2024 год.

По материалам пресс-службы ИК «Атомстройэкспорт»



