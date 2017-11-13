«Данфосс» представил решение для преобразователей частоты VLT

Компания «Данфосс» приняла участие в «Галерее современных бизнес-решений» ПАО «МТС». На конференции ведущие специалисты индустрии обсуждали современные тенденции, делились знаниями и инновационными разработками. На мероприятии была представлена система удаленного управления преобразователями частоты VLT Cloud-Control. Предложенное решение представляет собой комплекс IoT, в котором объекты объединены в сеть через Интернет: встроенный сервис обеспечивает сбор и обмен данных.

На пленарной части о совместном проекте «Данфосс» и телекоммуникационной компании рассказал Игорь Плотников, глава департамента по работе с бизнес-рынком МТС. В мастер-классе доклад «Развитие IoTв России: от sim-карты к отраслевым решениям» сделал Павел Федотов, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Данфосс». «При работе с компанией МТС мы выявили для себя ряд плюсов, - отметил П. Федотов. - Это специальное промышленное исполнение сим-карт для эксплуатации в тяжелых условиях, личный кабинет с мониторингом всех карт и удобная диагностика проблем при запуске модемов в работу, система защиты с привязкой сим-карты к IMEI номеру модема и исключение нецелевого использования».

Оператор обеспечивает передачу данных от преобразователей частоты VLT через защищенную сеть в безопасное хранилище в российском дата-центре. Также осуществляется обратная связь, организовано программное обеспечение с веб-доступом. Облачная технология Danfoss Drives создана российскими инженерами совсем недавно, но уже получила положительные отклики в различных отраслях экономики. Главные преимущества Cloud-Control - удаленный мониторинг 24 часа в сутки, оптимизация технологических процессов и энергопотребления, сокращение времени простоя оборудования и экономия затрат.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



