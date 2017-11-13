HAWLE ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ВИДЕОТЕКИ

Регулирующие клапаны являются одними из немногих непрерывно работающих арматурных деталей в водоснабжении. Поэтому регулярное техническое обслуживание является необходимым для обеспечения функциональных возможностей регулирующего клапана и длительного срока эксплуатации. Понимая важность данной темы, компания Hawle создала видеоролик, который предоставляет информацию об основных проблемах, возникающих в процессе эксплуатации клапанов Cla-Val, и стандартных методах по их решению. Это видео было подготовлено специалистами Cla-Val в Соединенных Штатах Америки. Также предлагаем ознакомиться с видео, посвященным настройке редукционного клапана Cla-Cal 90-01.

По материалам пресс-службы HAWLE



