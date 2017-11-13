МЗТА провел переговоры с инжиниринговой компанией Tecnimont

Управляющий Директор ЗАО ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры» Олихин Николай Николаевич и член Совета директоров компании Della Foglia Srk Люка Буцци провели переговоры с ведущей инжиниринговой компанией Tecnimont о совместном участии в проектах, реализуемых на территории Российской Федерации.

Tecnimont – международная группа компаний в области проектирования и строительства (E&C), лицензирования технологий, энергетики и организации производств. Группа специализируется на проектировании производств, в частности - нефтегазовый сектор, нефтехимическая промышленность, производство минеральных удобрений, энергетики и инфраструктурных проектов. Группа имеет большой опыт реализации комплексных проектов на условиях "под ключ" при различных условиях во всем мире и предлагает высококвалифицированные услуги в области Лицензирования, Инженерного обеспечения, на условиях EP (Проектирование и материально-техническое обеспечение), EPC (Проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство). Акции Группы находятся в свободном обращении на Миланской фондовой бирже, а сама Группа представлена 45-ю действующими компаниями и насчитывает около 4300 работников в 30 странах мира. Maire Tecnimont – многонациональная и мультикультурная компания, масштаб деятельности которой подтверждается экономическими результатами и показателями высокого качества работы.

По материалам пресс-службы ПО «МЗТА»



