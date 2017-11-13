Миасский завод «Южураларматура сантехник» выставили на продажу за 310 млн руб

В Миассе завод «Южураларматура сантехник», который производит стальные задвижки, выставлен на продажу. По данным «Делового квартала», завод продается за 310 миллионов рублей.

Предприятие ЗАО «Южураларматура Сантехник» основано в 1988 году. Завод активно работает на рынке производителей трубопроводной арматуры. Запорная арматура применяется для различных рабочих сред: взрывоопасные газы, вода, пар, жидкие нефтепродукты, токсичные жидкости и газы. Одним из направлений деятельности предприятия является выпуск стальных литых и стальных трубосварных задвижек. Арматура поставляется во многие города России, а также в Казахстан и Белоруссию.

По материалам портала U24



