«Данфосс» проведет вебинар по системам внутреннего теплоснабжения

15 ноября в 10:00 состоится вебинар "Однотрубные и двухтрубные системы внутреннего теплоснабжения. Обзор системных решений. Принципы построения, структура. Применение термостатических и балансировочных клапанов в однотрубных и двухтрубных вертикальных системах отопления". В ходе мероприятия специалисты рассмотрят области применения данного оборудования и прокомментируют факторы, обуславливающие его использование.

Руководитель направления по «Термостатическому оборудованию» расскажет о терморегуляторах, применяемых в однотрубных и двухтрубных системах отопления, а также об опыте эксплуатации радиаторного клапана RA-DV с функцией автоматической балансировки. Специалисты рассмотрят применение ручных и автоматических балансировочных клапанов в однотрубных и двухтрубных системах отопления. А также разберут способ преобразования однотрубной системы с постоянным расходом в

эффективную систему с переменным расходом. Во время вебинара у вас будет возможность задавать вопросы в режиме реального времени и сразу получать на них ответы.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



