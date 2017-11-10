ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ В ПЯТЬ РАЗ СНИЗИЛ УБЫТОК ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2017Г.

«Волгограднефтемаш» в пять раз сократил чистый убыток за три квартала текущего года. Выручка снизилась на 36%, следует из бухгалтерской отчетности компании. За девять месяцев "Волгограднефтемаш" получил выручку в объеме 4,73 млрд рублей. Себестоимость продаж предприятия за три квартала выросла на 3 млрд рублей. Валовая прибыль составила 903 млн рублей, что на 56,8% превышает уровень прошлого года. Прибыль от продаж достигла 101 млн рублей. В прошлом году предприятие получило убыток от продаж в 245,7 млн рублей. Чистый убыток компании снизился в пять раз и составил 122,4 млн рублей. Кредиторская задолженность "Волгограднефтемаша" на конец отчетного периода достигла 3,4 млрд рублей. По итогам 2016 года она составляла 4,4 млрд рублей.

По материалам пресс-службы АО «ВНМ»



