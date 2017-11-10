XXVI международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» состоится в мае 2018 года

В мае 2018 года в Уфе состоится знаковое событие - XXVI международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Одновременно с ней в современном ВК «ВДНХ-ЭКСПО» с 22 по 25 мая пройдет Российский Нефтегазохимический Форум. Совместное проведение этих событий позволяет многократно увеличить целевую аудиторию: в работе форума принимают участие признанные эксперты отрасли не только российского, но и международного масштаба, а также специалисты смежных отраслей.

Выставка «Газ. Нефть.Технологии - 2018»

Масштабная экспозиция, которая представит новинки химической и нефтехимической отрасли: оборудование и технологии для добычи, переработки углеводородов, покажет возможности отечественных и зарубежных компаний для развития производства.

· 14 000 кв.м выставочной площади

· 5 экспозиционных площадок

· Свыше 400 ведущих отечественных и международных компаний отрасли.

Традиционные участники выставки - крупнейшие предприятия отрасли: ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО «АК «Транснефть», АО «Транснефть-Урал», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО « АК Востокнефтезаводмонтаж», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Башнефтегеофизика», ГК «Гидромашсервис», ООО «Сименс», ГК «ОМК».

Российский нефтегазохимический форум. Ключевые направления деловой программы

· Пленарное заседание «Место России в мировых трендах построения нефтегазохимического комплекса»

· Круглый стол «Природный газ – топливо будущего»

· Круглый стол «Проблемы развития газохимии в России»

· Международная научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка – 2018»

· Конференция «Нефтехимический территориальный кластер РБ – стратегия развития»

· Круглый стол «Трудноизвлекаемые запасы нефти – рудимент или основа развития»

· Круглый стол «Строительство нефтеперерабатывающих заводов в России»

· Научно-практическая конференция «Геофизическая техника и технологии для решения нефтегазовых задач»

· Международная научно-практическая конференция «Практические аспекты нефтепромысловой химии»

· Международная учебно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2018»

· Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная безопасность на взрывопожарных и химически опасных производственных объектах»

Официальный сайт выставки - www.gntexpo.ru.



