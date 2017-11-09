ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТУ»

"Волгограднефтемаш" поставит оборудование по заказу компании "Газпром инвест" (100%-ая "дочка" "Газпрома"). Размер сделки превышает 2 млрд, следует из материалов предприятия.

Во вторник 7 ноября стороны согласовали сделку по поставке оборудования. Количество и назначение аппаратов не приводится. Стоимость договора составила 2,17 млрд рублей. Сроки выполнения заказа также не указываются.

ОАО "Волгограднефтемаш" – российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Предприятие выпускает реакторы, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводную арматуру и др.

По материалам портала РУПЕК



