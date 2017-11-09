Армалит принял участие в форуме «Успех в твоих руках»

Армалит принял участие в городском молодежном профориентационном форуме «Успех в твоих руках», прошедшем 18 октября 2017 года в научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого. В рамках секционного блока «Промышленный Петербург»/«Производим-создаем-генерируем», специалисты АО «Армалит» из группы обучения и развития персонала приняли участие в лектории «Знакомство с профессией». В ходе выступления докладчики провели презентацию наиболее актуальных и востребованных профессий, с учетом постоянного роста производственных площадей и наличия на заводе современного высокотехнологичного оборудования. Стоит отметить, с 2010 года Армалит реализует стратегию формирования кадрового резерва, проводит активную работу по профориентации учащихся учебных заведений города в соответствии с существующими

потребностями предприятия в квалифицированном персонале, внедряет программы адаптации новых сотрудников, развивает молодёжную политику.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



