ЧТПЗ примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Группа ЧТПЗ примет участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Челябинске 8-9 ноября 2017 года. Компанию представят акционеры Андрей Комаров и Александр Федоров. На крупнейшем деловом мероприятии, темой которого в этом году стало развитие человеческого капитала, Группа ЧТПЗ представит корпоративную образовательную программу "Будущее Белой металлургии" проект по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли.

На стенде Министерства образования и науки РФ компания презентует "Будущее Белой металлургии" в качестве примера эффективного государственно-частного партнерства в сфере среднего профессионального образования в России. Интерактивная панель, размещенная на стенде, продемонстрирует систему подготовки молодых специалистов от школьной скамьи до цеха предприятия. Возможности интерактивной панели позволят перемещаться по Образовательному центру Группы ЧТПЗ, осмотреть аудитории и оценить оснащение центра: новейшее оборудование, современные лаборатории и кабинеты.

Гости выставки также увидят арт-инсталляцию "Prosodia", ставшую "визитной карточкой" Группы ЧТПЗ на Петербургском экономическом форуме. "Prosodia", активируемая зрителями, приходит в движение, создавая ритмические комбинации и превращаясь в механическое и световое действие. Технически инсталляция представляет собой конструкцию с множеством ротеров, моторов и механизмов, приводящих в движение диски с закрепленными на них струнами. Инсталляция – воплощение идеи синтеза искусства и технической мысли. Над ее созданием работали студенты Образовательного центра Группы ЧТПЗ совместно с медиахудожником Дмитрием Морозовым.

Главный акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров примет участие в пленарном заседании форума с участием глав России и Казахстана. Компания также планирует подписать соглашения о взаимодействии в сфере образования.

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Челябинске на двух площадках: ЮУрГУ и новом заводе "Русские электрические двигатели". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие около 1,2 тыс. человек. Основной день, 9 ноября, откроет выставка "Развитие человеческого капитала".

По материалам пресс-службы ЧТПЗ



