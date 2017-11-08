ЧТПЗ реализует Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС»

Группа ЧТПЗ и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» реализуют Лидерскую программу на базе магистратуры ВУЗа. Проект совмещает учебу в университете, работу на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) и инновационные разработки. Обучение ведется по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование».

В этом году участниками проекта стали 8 студентов, которые успешно сдали вступительные экзамены в магистратуру «МИСиСа». За два года обучения по Лидерской программе они пройдут теоретическую подготовку в области технологий прокатных производств и инновационного оборудования для сплошных и полых металлургических изделий, будут работать над реальными задачами Группы ЧТПЗ, а по итогам обучения защитят магистерскую диссертацию, посвященную актуальной тематике современной металлургии. Выпускники Лидерской программы получат двухлетний контракт на трудоустройство в компанию и смогут начать карьеру на предприятиях в Екатеринбурге или Челябинске.

Во время обучения Группа ЧТПЗ выплачивает стипендию в размере 28 740 рублей отличникам и 23 000 хорошистам. Успешные студенты имеют возможность получать дополнительно государственные стипендии или гранты. Всем участникам предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд.

В рамках Лидерской программы участники проекта уже посетили производственные объекты компании, изучили корпоративную философию и кодекс этики белого металлурга, познакомились со своими кураторами от производства и определились с темами диссертаций, работать над которыми они будут в течение двух лет обучения в магистратуре.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



