Теплообменники XGF100 включены в объединенный типоразмерный ряд «Данфосс»

В объединенный типоразмерный ряд теплообменных аппаратов «Данфосс» включены 4 новых типоразмера разборных теплообменников XGF100 с портами Ду100. Пластины шевронного типа позволяют формировать смешанные компоновки, аналогичные аппаратам «Ридан». ПТО рассчитаны практически для любого применения в инженерных системах ЖКХ.

Типоразмеры XGF100-034/-035 идентичны по межпортовым расстояниям и ширине канала теплообменникам НН21/НН22. Основное отличие - по теплофизике. Важная особенность XGF100-050/-066 - уникальность пластин по геометрическим размерам и межпортовым расстояниям. Пластины и прокладки для XGF100 выпускаются на предприятиях, входящих в концерн «Данфосс». В перспективе - локализация производства на заводе «Ридан» в Нижегородской области.

Основные технические характеристики XGF100:

- расчетное давление 10/16 бар

- температура до 200°С

- толщина пластин 0,4-0,6 мм

- типа рифления пластин – TK/TL

- материал пластин AISI304, AISI316L

Подбор аппаратов един для всех теплообменников объединенного типоразмерного ряда (НН, XGM). Срок готовности к отгрузке составляет 3 рабочих дня для ПТО с расчетным давлением 10/16 бар, пластинами AISI316L 0,5 мм и прокладками EPDM. Для других конфигураций и материалов – определяется по запросу.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



