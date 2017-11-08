«Транснефть» приняла участие в РЭН

ПАО «Транснефть» приняло активное участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», который проходил в г. Москве и г. Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября.

Стенд ПАО «Транснефть» 6 октября посетили мэр г. Москвы С.С. Собянин и министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак. Вице-президент компании П.А. Ревель-Муроз рассказал им о результатах деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения, представил инновационные разработки в области высокотехнологичного оборудования для транспортировки нефти и диагностики трубопроводных магистралей, а также о перспективных направлениях развития компании.

По словам П.А. Ревель-Муроза, в ПАО «Транснефть» на всех производственных объектах внедрена и эффективно действует система энергоменеджмента. Благодаря реализации комплекса технических и организационных мероприятий компания сэкономила в минувшем году 970 млн рублей, а за прошедшие пять лет – более 5 млрд рублей. Он подчеркнул, что в целях дальнейшего повышения энергетической эффективности в ПАО «Транснефть» разработаны технические решения по созданию энергоэффективной нефтеперекачивающей станции, проводятся научно-исследовательские работы по использованию возобновляемых источников энергии.

На стенде ПАО «Транснефть» были продемонстрированы новейшие образцы отечественного оборудования, производимого организациями системы «Транснефть». В частности, флагман линейки внутритрубных диагностических приборов – комбинированный магнитно-ультразвуковой дефектоскоп, разработанный АО «Транснефть – Диаскан», насосное оборудование, выпускаемое на заводе «Транснефть Нефтяные Насосы» в г. Челябинске, а также макет реактора для синтеза противотурбулентных присадок, которые будут производиться на заводе в Елабуге.

Деятельность ПАО «Транснефть» в области энергоэффективности получила высокую оценку Министерства энергетики РФ и профессионального сообщества. На четвертом Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017, итоги которого были подведены в рамках форума, компания была удостоена первого места в номинации «Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности», а также диплома за эффективную систему управления и лучшую отраслевую практику в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК.

По итогам третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», также проходившего на полях форума, первого места в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» удостоено ООО «Транснефть – Медиа» с журналом «Трубопроводный транспорт нефти». В номинации «Современное производство и развитие ТЭК» второе место занял совместный интернет-проект ПАО «Транснефть» и информационного агентства России «ТАСС» - Лонгрид «Заполярье – Пурпе», а в номинации «Федеральные средства массовой

информации» - «ТЭК России за рубежом» третье место занял международный научный журнал Pipeline Science and Technology, выпускаемый ООО «НИИ «Транснефть» совместно с британским издательством Technical Productions Ltd.

Сегодня же в рамках деловой программы форума в панельной дискуссии «Технологическое сотрудничество и импортозамещение в энергосекторе: эффективный ответ на санкционные риски» выступил с основным докладом о программе локализации импортной продукции вице-президент ПАО «Транснефть» П.А.Ревель-Муроз. В дискуссии приняли участие первый замминистра энергетики РФ А.Л.Текслер, замминистра промышленности и торговли РФ В.С.Осьмаков и президент РСПП А.Н.Шохин. Накануне, 5 октября, в заседании круглого стола «Развивая биржевую торговлю российской нефтью» вместе с замминистра энергетики РФ К.В.Молодцовым принял участие вице-президент ПАО «Транснефть» С.А.Андронов.

По материалам пресс-службы ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»



