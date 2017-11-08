Сумское НПО изготовит шаровые краны для «Прикарпаттрансгаза»

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" подписало контракт на поставку запорной арматуры нескольких модификаций для нужд управления магистральных газопроводов "Прикарпаттрансгаз", являющегося филиалом госкомпании "Укртрансгаз". Данная продукция востребована заказчиком в рамках проведения реконструкции участка отечественного газопровода "Долина – Ужгород – Государственная граница". В соответствии с условиями договора, сумские машиностроители изготовят 12 единиц оборудования, 10 из которых принадлежат к числу среднегабаритных шаровых кранов (с условным сечением 150, 300 и 500 мм), а также 2 настоящих "тяжеловеса": один – диаметром 1200 мм, второй – 1400 мм. К слову, эти образцы запорной арматуры являются самыми большими в продуктовой линейке предприятия. На сегодняшний день Сумское НПО – единственный товаропроизводитель в Украине, выпускающий арматуру данной номенклатуры. Предусмотренные контрактом шаровые краны предназначены для подземного использования. Они рассчитаны на давление 80 атм. Одиннадцать из них будут оснащены пневмогидроприводами, один – ручным механизмом управления. Отгрузка оборудования запланирована на второй квартал 2018 года. "Данное соглашение на поставку арматуры для нужд транспортировщиков газа из Прикарпатья – не единственное в практике нашего предприятия. В частности, в первой половине текущего года в СНПО был размещен заказ на производство более 20 единиц запорной арматуры различных типоразмеров для УМГ "Прикарпаттрансгаз". В настоящее время заканчивается выполнение этого проекта", – отметил начальник бюро управления по продажам Александр Королев. В целом же, запорная арматура, создаваемая сумскими машиностроителями, пользуется спросом на разных участках газотранспортной системы страны. Согласно контрактам с ПАО "Укртрансгаз" и его филиалами, до конца 2017 года Сумскому НПО необходимо поставить еще свыше 500 шаровых кранов диаметром от 10 до 1400 мм. По словам Александра Королева, есть хорошие перспективы по данному направлению и на следующий год. "Сейчас наши специалисты готовят необходимую документацию для участия в семи новых тендерах на производство арматуры, реализация которых планируется в 2018 году", – добавил он.

По материалам портала Advis



