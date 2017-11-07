АДЛ ПРЕДСТАВИЛА ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОГО И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Компания АДЛ представляет собственную разработку — приложение «АДЛ: мобильный помощник» для Android версии 2.3 и выше, которое уже сейчас можно бесплатно скачать в Google Play. На данный момент приложение позволяет подобрать:

· шкафы управления «Грантор» для управления насосами и запорной арматурой с электроприводом;

· центробежные насосы «Гранпамп» для водоснабжения, отопления, кондиционирования и пожаротушения;

· насосные установки «Гранфлоу» для систем горячего и холодного водоснабжения.

Чтобы подобрать оборудование, не придется тратить много времени — система требует ввода только основных параметров. В результате подбора вы узнаете маркировку, артикул и стоимость оборудования, а также сможете ознакомиться с графиками работы и оформить заявку для заказа. Если подбираемое оборудование выходит за рамки стандартных прайсовых позиций, то сразу из приложения вы сможете отправить запрос инженерам АДЛ, которые в кратчайшие сроки свяжутся с вами и предложат необходимое решение. Для работы приложения требуется подключение к интернету.

По материалам пресс-службы АДЛ



